Depuis le 7 juillet, le Conseil régional de Basse-Normandie a mis en place une liaison ferroviaire directe entre Caen et le littoral manchois. Ce dispositif complète l’offre estivale mise en place par la SNCF comprenant la ligne de la Baie (Granville-Saint-Malo) et des animations sur les trains de la “Côte Fleurie”. Trois trains sont prévus quotidiennement pour Granville : 08h31, 11h13 et 18h07 en semaine, 8h19, 11h23 et 15h26 durant le week-end.