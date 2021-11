Faites le plein de sensations fortes !

Avis aux téméraires : le viaduc de la Souleuvre non loin de Vire propose des sauts à l’élastique en tous genres : en solo, à plusieurs, en balançoire ou à la verticale, tout est possible ! Pour une descente plus tranquille mais aussi sensationnelle, une luge sur rail vient d’être installée. Enfin, la tyrolienne géante peut accueillir jusqu’à trois personnes en même temps.

A Reviers, à 3 kilomètres de Courseulles-sur-mer, un parcours acrobatique dans les arbres attend les petits et les grands avec des formules adaptées pour chacun. Pour les funambules et les Tarzan, la forêt est un beau terrain de jeu.

Plus proche de Caen, dans le parc de Beauregard à Hérouville, découvrez, au détour d’une balade à vélo, un parcours d’accrobranche accessible à toute la famille (dès 2 ans).

A Clécy, au cœur de la Suisse normande, les plus téméraires parcourront la Via Ferrata, installée depuis peu sur les falaises au-dessus de l’Orne. Entre la randonnée, l’escalade et l’accrobranche, mieux vaut ne pas avoir le vertige… Cette promenade à sensations se termine par une tyrolienne longue de 350 mètres. Les belles parois rocheuses de Clécy offrent enfin une occasion idéale de s’initier ou de se perfectionner à l’escalade.

Pratique. Viaduc de la Souleuvre à la Ferrière-Harang. Tél. 02 31 66 31 66, web : www.ajhackett.com

West Adventure à Reviers. Tél. 02 35 28 80 44, web : www.west-adventure.com

Beauregard Aventure à Hérouville St Clair. Tél. 06 07 63 01 31 web : www.beauregard-aventure.com

Via Ferrata à Clécy. Tél. 06 66 79 75 86, web : www.vertig-sports.com