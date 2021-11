Les anti-mariage homosexuel en appellent aux maires du Calvados

Une pétition pour réaffirmer la liberté de conscience des maires circule. Elle vient d’être lancée au

niveau national par La Manif Pour Tous et aurait déjà recueilli, selon les anti-mariage homosexuel, 60.000 signatures.

"La publication de la circulaire Valls sur les risques de sanctions sévères à l’encontre de ceux qui souhaitent faire appliquer leur liberté de conscience (75.000 euros d’amende et jusqu’à 5 ans de prison) a pour but de décourager bon nombre d’élus convaincus de l’importance de l’altérité homme/femme dans le mariage et pour fonder une famille", estime le mouvement.