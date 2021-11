Caen. Caen : quel est le coût de la rentrée scolaire pour les étudiants ?

Fini les vacances, la rentrée scolaire approche à grands pas ! Dès lundi 2 septembre, les étudiants en lettres, psychologie, gestion, mathématiques et sciences vont retrouver la joie des cours dans les amphithéâtres, des emplois du temps de dernière minute et des soirées étudiantes du jeudi.

Plus de 2 700€ de budget

Mais tout cela a un coût et l'enveloppe commence à devenir lourde pour un étudiant non-boursier. La Fédération Campus Basse-Normandie (FCBN) évalue à 2 710,50€ le coût moyen de la rentrée par étudiant. Elle comprend les frais de scolarité, d'agence, d'aménagement, de complémentarité sociale, le loyer, les frais alimentaires, les transports, la téléphonie et internet auxquels s'ajoutent les loisirs et les autres consommables.

Manon, étudiante en droit, témoigne de la difficulté d'arrondir les fins de mois. "Comment voulez-vous que l'on paye 2 700€ ? Quand on est étudiant, on n'est pas censé travailler mais je le fais pour payer mon loyer. Cela m'oblige à travailler le soir après les cours, ce qui fait des semaines de travail à 50h en moyenne", explique-t-elle avant de renchérir "Je pourrai bénéficier de l'aide de mes parents mais cela me permet d'apprendre ce qu'est la vie, de payer mes factures".