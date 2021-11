Mercato : trois Malherbistes ont un bon de sortie

Certains d'entre eux sont amenés à partir sous d'autres cieux. Comme pour Damien Marcq, parti pour Charleroi (Belgique), Caen a libéré plusieurs de ses joueurs. Alexandre Raineau, Yanick M'Boné et Ibrahima Tandia sont de ceux-ci. Engagés jusqu'en 2015, ils pourront partir gratuitement si un club désire s'attacher leurs services. Les trois hommes sont loin d'avoir le même profil, tant en terme de jeu qu'en terme de vécu, mais ils ont un point commun : Patrice Garande ne comptait pas sur eux la saison dernière (cinq titularisations à eux trois) et ne le fera certainement pas plus la saison prochaine.

Les trois hommes évoluent à des postes où la concurrence est riche, même si le départ de Raphaël Guerreiro laisse à Alexandre Raineau un rôle de doublure en latéral gauche. Cela ne sera peut-être pas suffisant.