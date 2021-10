Caen. Football (Ligue 2) : Arnold N'Kufo-Issoko "Isako" s'engage avec le SM Caen 

Si la venue de Anthony Gonçalves avait soulevé une vague de positivisme le week-end dernier dans les rangs des supporters et suiveurs du SM Caen, celle qu'a annoncé Fabrice Clément ce mardi soir 25 juin 2019 va probablement soulever une montagne de questions. La raison ? Le joueur annoncé est totalement inconnu en France.

Repéré par Rui Almeida au Portugal

Dans la quête de remplacement de Frédéric Guilbert parti à Aston-Villa (Angleterre), les dirigeants normands ont jeté leur dévolu sur Arnold N'Fuko Issoko ou Isako, selon les écritures. Joueur Congolais âgé de 27 ans, il est "habitué à jouer aussi bien latéral droit que milieu droit" si l'on en croit le curriculum-vitae livré par le club Caennais dans son communiqué officiel. "Arnold Isako rejoint les "rouge et bleu" et arrive libre en provenance du Mumbai FC en Inde. Arrivé au Portugal à l'âge de 18 ans, il y signe son premier contrat professionnel avec le club de Rebordosa en 2011 et inscrit 9 buts en l'espace de 30 matchs. Après un passage à Limianos, toujours au Portugal, il rejoint le GD Chaves pour deux saisons et près de 70 matchs".

Défenseur droit pour succéder à Fred Guilbert

Le Portugal, c'est évidemment là que Rui Almeida a découvert le puissant congolais s'est révélé au en 2015 au Vitoria Setubal où il passera trois saisons complètes (pour un total de 85 matchs), "il a une expérience du haut niveau et a évolué en première division portugaise" explique Yohan Eudeline sur le site officiel du club. Apres un intermède d'une saison en Inde (11 matchs et 3 buts à Mumbai), Arnold N'Fuko Issoko "Isako" est de retour en Europe, en France cette fois-ci, et mettra sa polyvalence au service du collectif caennais, "c'est un joueur puissant et très rapide, il a un beau volume de jeu et peut jouer sur tout le couloir droit" assure le directeur sportif du club normand.

Le défenseur Congolais s'est engagé jusqu'en 2022 avec le SM Caen.

