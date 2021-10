Rouen : pourquoi on rénove l'habitat dans les quartiers ouest

Au moment où ils s'apprêtaient à engager des travaux, ils ont découvert un dispositif qui leur a permis de ne payer que 17% de la facture. Ils ont ainsi pu isoler les combles et remplacer les menuiseries de leur logement à moindre frais. Afin, disent-ils, "de le valoriser au cas où nous le revendrions un jour. Et diminuer les factures d'électricité".

Ce couple de retraités a bénéficié en réalité de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain (Opah-RU) des quartiers ouest de Rouen. Ce dispositif expérimental au niveau national entend, grâce à des aides, inciter les propriétaires à améliorer la performance thermique, la salubrité, l'adaptation suite à une perte d'autonomie ou encore la sécurité de leur logement. Lancée en 2010, elle court jusqu'en 2015 et est portée par la Ville de Rouen, l'Agence nationale de l'habitat, le Département et la Crea. "La municipalité a souhaité améliorer l'habitat et agir sur l'attractivité de ce quartier en développement", explique Didier Chartier, conseiller municipal en charge du projet.

Il y a de l'argent

En contrepartie du subventionnement qui peut atteindre 80 voire 100 % du coût des travaux, les propriétaires occupants s'engagent à habiter le logement pendant au moins 6 ans. Les propriétaires bailleurs doivent quant à eux le louer à loyer maîtrisé pendant un minimum de 9 ans. A ces aides, mobilisables en cas de gain énergétique, peuvent s'ajouter des crédits d'impôts et un prêt à taux 0%. "Il y a de l'argent et il nous faut des projets", insiste Didier Hue, directeur du Cdhat (centre de développement de l'habitat et de l'aménagement des territoires), mandaté pour animer le dispositif. "Ça ne coûte rien de se renseigner !"