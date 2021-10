Une sculpture va être suspendue sur l'Opéra de Rouen

Une lune et une ligne d'horizon ondulante sur laquelle se dressera un arbre. Une touche de poésie sur l'apparence rectiligne du Théâtre des Arts. L'artiste Jean-Marc de Pas a été choisi pour créer une sculpture qui ornera le bâtiment d'ici à la fin d'année. Tout en aluminium, couverte par endroits de feuille d'or de nuances différentes, celle-ci sera suspendue au centre de la façade de l'Opéra, côté Seine.

"Après avoir cherché une place à l'intérieur de l'édifice, nous avons trouvé intéressant que la sculpture soit suspendue, comme un décor, à l'extérieur", explique Jean-Marc de Pas. "Il fallait une œuvre assez dépouillée, pour s'intégrer au mieux sur cette façade typique des années 60". Un peu de douceur sur ce bloc brut et minéral.

Ernett, ce mécène

"Je suis très attaché à l'appellation de Théâtre des Arts. J'ai donc toujours souhaité l'ouvrir vers d'autres formes artistiques", se réjouit Frédéric Roels, son directeur. Une sculpture sur un temple de l'opéra et de la danse : un mariage naturel. Naturel, peut-être, mais un mariage rendu surtout possible grâce à la fibre artistique de Jean Furet, patron de l'entreprise Ernett, mécène de cette opération et partenaire de longue date de l'Opéra de Rouen.