Notre recette du jour : papillotes de saumon aux légumes

Papillotes de saumon aux légumes d’été



Pour 4 personnes



Préparation : 15 mn

cuisson : 15 mn



4 pavés de saumon sans la peau

4 courgettes

2 fenouils

4 oignons nouveaux

1 bouquet de menthe

1 citron

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Papier sulfurisé

Sel, poivre du moulin



Préchauffer le four à 180°C.

Laver soigneusement la menthe et les légumes puis couper les courgettes en rondelles, émincer les fenouils et les oignons nouveaux.

Détacher 24 belles feuilles de menthe.

Faire sauter les légumes à feu vif 2 minutes dans une poêle avec l’huile d’olive et réserver.

Couper 4 rectangles de papier sulfurisé et déposer les légumes et les pavés de saumon au centre.

Saler, poivrer, ajouter un filet de jus de citron et 6 feuilles de menthe par papillote.

Les refermer hermétiquement en repliant les bords plusieurs fois et enfourner 15 minutes à 180°C.



Servir aussitôt avec un Riesling d’Alsace.