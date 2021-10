La recette : Coquilles Saint-Jacques et thon frais marinés

Pour 4 personnes

Préparation : 5 mn

6 noix de coquilles Saint-Jacques nettoyées

250 g de thon frais émincé très finement

4 cuill. à soupe d’huile d’olive, 2 citrons verts

4 branches d’aneth

Sel, poivre du moulin



Décongelez ou si elles sont fraîches, essuyez les noix de coquilles Saint-Jacques et émincez-les très finement.

Disposez-les au centre des assiettes et entourez-les de lamelles de thon frais.

Mouillez avec le jus des citrons verts. Salez très légèrement et donnez 2 ou 3 tours de moulin. Versez ensuite l’huile en filet.

Placez les assiettes dans un endroit frais (mais pas au réfrigérateur) jusqu’au moment de servir.

Ciselez les feuilles d’aneth et répartissez-les au dernier moment sur les assiettes.