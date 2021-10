Radio Tendance Ouest : "ce qui fait sa différence"

"Première radio indépendante de Normandie", qu'est-ce que cela signifie ?

"Ce n'est ni un slogan ni une devise, c'est une réalité. Nos derniers résultats d'audience font état de 140 000 auditeurs quotidiens. Il y a six ou sept ans, ils étaient 45.000. Nous sommes leader dans la catégorie des radios privées régionales. L'indépendance est aussi une valeur forte de notre entreprise, dès l'origine : indépendance financière et indépendance éditoriale".

Cette radio s'appelait Radio Manche, avant de devenir Tendance Ouest en 2007. Pourquoi avoir changé son nom ?

"Nous souhaitions postuler à des fréquences au-delà du département de la Manche. Nous voulions nous développer au niveau régional, voire interrégional. C'était une façon aussi de donner un nouveau souffle et une nouvelle image à notre radio. Et puis se profilait l'idée de lancer un journal. Elle s'est concrétisée deux ans plus tard à Caen, puis à Rouen".

Ainsi Tendance Ouest, qui émettait dans la Manche, a gagné le Calvados puis l'Orne...

"Nous ne fixons pas de limites à la zone Ouest, même si nous gardons une prédilection pour la Normandie dans sa globalité. Nous avons mis un pied dans l'Eure, en Haute-Normandie, en obtenant une nouvelle fréquence. Nous croyons, à terme, à la réunification de la Normandie, au moins d'un point de vue médiatique" !

"Hits and news" est votre slogan. Pourquoi ?

"Il existe depuis la création de notre radio. C'est sa vocation depuis 1982 : un mix cohérent et équitable entre infos et musique, également visible dans la répartition de notre personnel. Nous comptons autant de journalistes que d'animateurs. La musique est commune à l'ensemble de nos fréquences, l'information est de plus en plus géo-localisée".

Qu'est-ce qui explique cet attachement à l'information ?

"Nous sommes une radio musicale, mais issue d'un groupe de presse écrite 100% normand et familial, la Manche Libre, créée pour transmettre de l'information dans toutes ses dimensions".

Quel est le secret d'une bonne programmation musicale ?

"C'est de donner à nos auditeurs ce qu'ils demandent, veulent découvrir, et de vivre à leur rythme. En se remettant constamment en cause. Nous tenons compte de leur âge comme de l'histoire musicale de notre région. C'est cela la vraie "couleur" de Tendance Ouest : chacun doit pouvoir la reconnaître instantanément en allumant son poste".