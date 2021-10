Jeunes retraités : un guide d'activités créé en Seine-Maritime

Dans ce premier guide de 26 pages, portant sur la période juin-septembre, 43 activités et 65 rendez-vous sont recensés : de la marche nordique à la guinguette en passant par des sorties patrimoine. "En Seine-Maritime, 36% des plus de 60 ans mènent une activité associative ou syndicale ; c'est le double des actifs, rappelle Didier Marie, président (PS) du Conseil général. Pour que les retraités continuent à avoir une vie active, il nous a semblé nécessaire de pouvoir récolter et transmettre l'informations sur les activités existantes dans le département".

Pour agrémenter le tout, la Direction des sports du Conseil général a créé pour l'occasion de nouvelles activités : marche nordique, particulièrement en vogue, sports nature (canoë, aviron, tir à l'arc, etc.), taï chi ou kung fu. Ce "Pass Senior actif 76", réalisé en partenariat avec les structures sociales et certaines associations du département, sort sous format papier pour le lancement. Ensuite, il ne sera consultable que sur internet.

Informations : www.senioractif76.net