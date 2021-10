Tellement bien carrossées !

La 2e édition des Rondes Classiques s’est déroulée ce samedi sur la plage verte de Saint-Lô.

L’occasion d’admirer des voitures anciennes de collection ou véhicules plus actuels.

Triumph, Cadillac, Corvette, Ford Mustang ou Renault Alpine.

Pour le plaisir des yeux et des oreilles quand les moteurs se mettent à vrombir.

Pour cette seconde édition, 60 chanceux propriétaires de ces belles mécaniques, avaient répondu présents, pour des baptêmes de voitures au profit de l’association de « La voix de l’enfant ».

Quelques anciennes, mais très belles dames, à retrouver en vidéo.

(musiques : Eat Your Toys "Before the comming blast" + Janski Beeeats "Junky beats XP")