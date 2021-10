Cabriolets en Manche : dernière étape à Saint-Lô

Des voitures de légende, de prestige, et quelques curiosités étaient réunies pour la 13eédition du rallye Cabriolets en Manche. Les participants à bord de 53 véhicules ont pris le départ de Fougères samedi faisant halte sur les côtes manchoises avant de terminer leur périple à Saint-Lô ce dimanche.

Tous sont des fans absolus de ces véhicules cabriolets. Certains ne sont parfois plus cotés à l’Argus, d’autres atteignent des prix jusqu’à plus de 200.000 euros, avec quelques modèles plutôt rares... Ecoutez, Fabienne, Michel et Eric.