Des milliers de bougies pour les 100 ans de Bagnoles de l'Orne ?

Le lancement du compte à rebours du centenaire de Bagnoles de l'Orne a démarré avec le baptême de la "Rose de Bagnoles de l'Orne", le 9 juin dernier.

Dans quelques jours et plus particulièrement lors du week-end des 29 et 30 juin 2013, Bagnoles de l'Orne soufflera ses 100 "bougies". Pour la ville, ses habitants mais aussi pour tous les fidèles de la destination, ce centenaire est un rendez-vous à ne pas manquer.

Les Bagnolais sont invités à être acteur de cet évènement, et il leur est proposé la mise en lumière des extérieurs de leurs propriétés, les 28 et 29 juin en soirée (de la tombée de la nuit jusqu'à 2h du matin).

A cette occasion, il est proposé aux Bagnolais et Bagnolaises la vente de bougies (sous forme de dons). Le Secours Catholique, par cette opération, apportera son soutien à l'action internationale en faveur de Madagascar.

Vente au Presbytère, église du Sacré Cœur, les mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juin à partir de 17h.