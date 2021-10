Que devient le pont affaissé de l'A13 ?

Après le surprenant affaissement de la charpente du nouveau pont de Dozulé, les travaux sur l'autoroute A13 Caen-Paris ont subi d'importantes modifications. Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 2 au 3 février, cent mètres après le péage de Dozulé, en direction de Caen. Trois ouvriers avaient été blessés dans une manoeuvre qui devait voir le plateau du pont rejoindre l'autre côté de l'autoroute. 'À ce jour, l'équipe travaillant à la réalisation de l'ouvrage a commencé à lever la charpente sur laquelle devront s'appuyer les éléments de la chaussée qui desservira Cabourg”, explique Isabelle Lacroix, de la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN). Il s'agit de retirer le plateau d'un des piliers pour le reconstruire sur un site voisin de l'autoroute. Prévue pour mai 2010, la fin des travaux devrait être retardée d'au moins quatre mois. Une enquête a été menée et les interrogations sur les causes de ce sinistre demeurent du fait que ses conclusions resteront secrètes...

Ce problème ne doit pas masquer d'autres rénovations importantes dans ce secteur d'intense passage. La zone du péage de Dozulé va être élargie. Et en novembre 2011, sera inaugurée une section 2x3 voies sur deux kilomètres.







