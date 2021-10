Protection des données et internet : Laurence Dumont organise le débat à l'Assemblée

Alors que la révolution numérique est en plein essor et que notre pays compte plus de 40 millions d'internautes, la collecte et l'exploitation des données personnelles apparaît comme un enjeu économique fondamental, qui justifie et nécessite une protection d'autant plus efficace des droits fondamentaux des citoyens.

Quelles sont aujourd'hui les nouvelles pratiques de collecte et d'exploitation des données personnelles ? Quels sont les enjeux économiques de cet "or noir" de l'internet ? Quels sont les instruments juridiques nationaux et/ou européens les plus adéquats et pertinents pour faire face à ces évolutions ?

Ce sont les questions qui seront abordées ce mardi 11 juin à 16 h 30 à l'Assemblée nationale avec des intervenants extérieurs : madame Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, Monsieur Jean-Marc Manach, journaliste et Monsieur Loïc Rivière, délégué général de l'AFDEL (Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet) et des député(e)s issu(e)s des différents groupes de l'Assemblée nationale.

Un débat entre Madame Fleur Pellerin, ministre en charge de l'Economie numérique et les député(e)s clôturera cet évènement. Cette séquence s'inscrit dans une démarche globale dont l'étape suivante devrait permettre l'organisation d'une manifestation locale sur ce thème à l'automne.