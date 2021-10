Armada : le Monge est arrivé

Le Monge est un monstre des mers. Un batiment de 230 mètres de long, capable d'accueillir deux hélicoptères et pouvant atteindre la vitesse de 16 nœuds. Il vient d'arriver à Rouen et s'est amarré au bout de la presqu'île de Wellington.

Ce navire de la Marine nationale est un bâtiment d'essais et de mesures. Avec toutes les antennes et les radars qu'il portent, il peut enregistrer et analyser une foule de données. Il est principalement utilisé pour valider les essais en vol des missiles mer-sol balistique stratégique (MSBS) et air-sol nucléaire (ASN).