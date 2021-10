Les commémorations du D Day, entre Utha Beach, et Sainte-tMarie-du-Mont, la reconstitution d’une marche des soldats alliés, ceux de la 4ème Division d’Infanterie.

Une marche d'une cinquantaine d'hommes, 13 kms pour atteindre le centre bourg de Sainte-Marie-du-Mont transformée en un vaste campement militiaire reconstitué pars des passionnés de l'époque.

Pamis eux des jeunes, ils sont de plus en plus nombreux, on retrouve aussi des filles.

Ecoutez, Mathieu 18 ans, Ronan 19 ans, et cette jeune fille, Anne Laure 20 ans, ils viennent de Bretagne.

D Day : un camp militaire reconstitué à Sainte-Marie-du-Mont

Un autre campement est aussi reconstitué à Carentan pour tout ce week-end.