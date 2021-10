Armada : le Gros Horloge, c'est si beau la nuit

Ce monument incontournable, célèbre symbole de Rouen en France et à l'étranger, est bien plus qu'une simple horloge. Accolée à un beffroi, monument qui rappelle l'essort de la municipalité à l'époque médiévale, c'est une des plus anciennes horloges civiles de France, cœur de la cité dont les battements rythment les activités de la ville depuis 1389.

Cette visite permet de découvrir l'envers du décors et les entrailles de son monstrueux mécanisme. Le monument classé en 1862 et restauré reste l'un des plus beaux joyaux de Rouen.

Pratique. Du 6 au 15 juin (fermé le 10), de 22h15 à 23h45, Le Gros Horloge, à Rouen. Gratuit. Réservation au 02 32 08 13 90.