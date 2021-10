20 ans de Zénith et 4 millions de spectateurs !

"J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie c'est la vie." Le 19 juin 1993, ces paroles de Jacques Dutronc sont les toutes premières à résonner dans le Zénith de Caen, inauguré deux jours plus tôt en présence du ministre de la Culture Jacques Toubon et de Jean-Marie Girault, sénateur-maire de Caen. "Le maire aimait beaucoup la chanson", se souvient Serge Langeois, qui dirige le Zénith depuis son lancement.

"Il a rencontré Jack Lang, l'initiateur du label "Zénith", et le projet s'est concrétisé". Le complexe de 6 990 places coûte à l'époque l'équivalent de 11,3 millions d'euros et devient le 6e Zénith à voir le jour en France. Avec un objectif commun à ses semblables : offrir un accueil de grande capacité pour des spectacles populaires.



"Ils sont touchés par nos attentions"

La première année se bousculent Paul Personne, Noir Désir, Lenny Kravitz, Gilbert Bécaud, Paolo Conte, Eddy Mitchell... Johnny Hallyday et Michel Sardou y font leur première apparition, début d'une longue série : le premier détient sans surprise le record de fréquentation (70 449 spectateurs), le second est le seul artiste à avoir arpenté 14 fois la scène. Bon an, mal an, 200 000 visiteurs occupent les gradins du site, devenu incontournable.

"Nous n'avons pas le plus beau Zénith, nous ne sommes pas dans l'une des plus grandes villes de France, mais nous parvenons à attirer les artistes haut de gamme", se réjouit l'indéracinable directeur. Est-ce grâce au public bas-normand ? Ou à l'accueil de l'équipe, réputé particulièrement chaleureux ? Les deux, estime le grand Elton John, qui avait annoncé, ravi de son concert à l'occasion des 10 ans du Zénith, qu'il reviendrait à Caen. Ce sera chose faite le 21 juin !



Johnny voulait son bonhomme Haribo

Pour marquer l'événement, un ouvrage intitulé "20 ans du Zénith" a été concocté. Il énumère les 1 500 concerts qui s'y sont déroulés et rassemble les meilleurs souvenirs de l'équipe. "Les chanteurs anglo-saxons ont notre préférence, car leur venue est plus rare. Mais nous avons aussi aimé la simplicité de Céline Dion, le mythique Ray Charles, la gentillesse de Francis Cabrel ou l'aura de notre marraine France Gall".

Des nombreuses venues de Johnny Hallyday, Serge Langeois retient un petit caprice de star : "L'idole des jeunes voulait absolument qu'on lui offre le distributeur de bonbons géant en forme de bonhomme Haribo qui trône dans nos bureaux. Nous avons réussi à persuader la marque de lui faire livrer une réplique chez lui !"



Formule gagnante

Vingt après, la formule du Zénith demeure gagnante. Elle repose bien sûr sur une programmation conquérante, mais aussi sur une excellente relation entre l'équipe en charge de cette programmation, de la logistique et de la location, la Ville de Caen, propriétaire, et deux sociétés, Premier Rang et Art Scénique, qui assurent la promotion des spectacles et la billetterie. Avec ses 80 spectacles chaque année, Caen s'est hissée à la quatrième place des Zénith de France !