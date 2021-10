Tatihou fête ses 20 ans en grandes pompes

Le succès est effectivement au rendez-vous depuis 20 ans pour l'île Tatihou. Depuis son ouverture au public, la fréquentation ne cesse d'augmenter. On estime que 60 000 visiteurs s'y rendent chaque année. Un chiffre qui ne tient pas compte de l'affluence croissante enregistrée aussi pour le seul festival des « Traversées Tatihou ». C'est donc dire l'ampleur du succès.

Pour marquer ses 20 ans d'ouverture et de réussite donc, un événement sera organisé chaque mois pour célébrer l'île sous un angle différent. Et il y en aura pour tous les goûts. Au programme notamment : des rencontres scientifiques, des manifestations de cerf-volants, plusieurs pièces de théâtre, des parades équestres, des rassemblements de bateaux et une multitude d'expo sur l'histoire, la faune et la flore de Tatihou. 2012 s'annonce donc comme un cru exceptionnel.

Et on a tendance à penser que c'est mérité. L'île Tatihou apparaît vraiment aujourd'hui comme un modèle de réhabilitation réussie. Le pari était audacieux de faire de ce site un lieu touristique et culturel quand on pense que par le passé il a accueilli des marins en quarantaine, des soldats en garnison, des prisonniers ou des adolescents difficiles. L'Unesco l'avait d'ailleurs bien compris en classant les tours de Tatihou au patrimoine mondial en 2008.