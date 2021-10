11ème Rendez-vous aux jardins en Basse-Normandie

Rendez-vous aux jardins constitue une occasion privilégiée de visiter des « jardins remarquables », distingués par le ministère de la Culture et de la Communication pour la richesse botanique qu'ils abritent et la qualité de leur composition.



Rendez-vous aux jardins offre également la possibilité d'admirer des jardins qui ne sont pas d'ordinaire accessibles. C'est ainsi que vous pourrez découvrir 34 jardins privés de la Manche regroupés au sein de l'association «Cotentin Côté Jardin».



De nombreuses animations sont proposées à l'occasion de ces trois jours, notamment en direction du public scolaire le vendredi. Enfants et adultes pourront apprendre à dessiner un jardin à l'anglaise ou à la française au château de Canon à Mézidon-Canon dans le Calvados, discuter avec les créateurs du jardin Flore et Sens à Coutances lors d'une conférence-débat, ou bien encore découvrir à Alençon, grâce à l'exposition du CAUE « Créateur de paysages », combien les politiques publiques contribuent à façonner notre paysage quotidien.



Vous pouvez retrouver les jardins ouverts à la visite et les animations proposées dans le programme disponible sur le site de la direction régionale, ICI



Ecoutez, Eric Diouris, chargée de communication de la DRAC.

