Rendez-vous aux jardins : les coins à découvrir en Basse-Normandie

Ce week-end, les jardins de la région se dévoilent. L’occasion de voir ou revoir le jardin des plantes de Caen, le parc du château de Canon et bien d’autres encore... Plus de 85 jardins sont ouverts au public dans toute la Basse-Normandie.

Offrant un remarquable ensemble de parterres réguliers, bosquets sauvages, et fabriques d’époque, le parc du château de Canon est agrémenté d’une multitude de cours d’eau, cascades, canaux. Une promenade agréable qui se termine par 13 jardins clos de murs, entièrement plantés de vivaces, qui forment une véritable serre à ciel ouvert.

Entourant la villa d’enfance du grand couturier, le jardin Christian Dior possède une magnifique roseraie (abritant la rose Jardin de Granville) et des points de vue spectaculaires sur la mer et les îles Chausey. Samedi et dimanche, venez écouter le conte "Le luthier de Venise" ou participez à un atelier parfum.

Réputé pour son point de vue sur la baie du Mont-Saint-Michel, le jardin des plantes d’Avranches proposera un atelier de calligraphie sur le thème du jardin et exposera des peintures réalisées autour du thème "Créer son jardin de rêves". Pour les familles, découvrez, en vous amusant, les créateurs de jardins lors d’un jeu de piste inédit.

Tout le programme ici.