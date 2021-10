Cherbourg-Octeville fête la Sainte-Echelle

La traditionnelle fête de la Sainte-Échelle démarre jeudi 13 mai à Cherbourg-Octeville. Dans l'après-midi, plusieurs groupes de musique sillonneront les rues de la ville. Samedi 15 mai, retour des festivités avec une retraite aux flambeaux et un feu d'artifice. Tout un programme immuable qui remonte à des années. Et en plus, toutes les manifestations sont entièrement gratuites !

Bonus / Le programme complet des festivités.

JEUDI 13 MAI

14h GRANDE PARADE des fanfares et Groupes de Danseurs

DEPART RUE LOUIS ARAGON Départ de la Maison de Retraite des Roquettes, rue Aragon, rue Max Pol Fouchet, avenue René Schmitt, rue Edouard Branly, rue de l’Alabama, rue Sadi-Carnot. Avec: Fanfare JEANNE D'ARC, FANFARE DES SAPEURS POMPIERS DE LA CUC et LES GIBERBRASS...

DEPART AVENUE DE NORMANDIE Départ de l’Avenue de Normandie, rue Becquerel, rue Coluche, rue Voltaire. Avec: LA BANDA DEL SOL, LES GRENOUILLES, LES MAJORETTES TCHEQUES UPICE...

Rassemblement à 15 heures rue Sadi Carnot et départ du défilé général : rue Sadi-Carnot, rue Roger Salengro, allée Verdun. Dans l'ordre suivant: La Banda del Sol, Jeanne d'Arc, Les Grenouilles, Les sapeurs Pompiers de la CUC, Les Majorettes Tcheques et les Giberbrass.

Vers 17 heures, concerts au Bassin d'Orage Place des Justes.

SAMEDI 15 MAI

RETRAITE AUX FLAMBEAUX A partir de 21h Maison Pour Tous Départ du défilé par l'Avenue de Normandie , rue Becquerel, (Jonction avec le groupe ayant perçu ses flambeaux à l’accueil de jour), rue Roger Salengro, Place des Justes (Traversée de la fête foraine), Allée de Verdun, Rue Elsa Triolet, Rue du Général de Gaulle => Stade Jean Tesson pour restitution des bâtons de flambeaux. En échange, les enfants recevront des bonbons

Participation du groupe de Majorettes "Les Demoiselles d'Equeurdreville".

23h FEU D'ARTIFICE stade Jean TESSON.

DIMANCHE 16 MAI

De 8h à 18h, BRIC-A-BRAC rue Roger Salengro. RESERVE AUX PARTICULIERS UNIQUEMENT. Les inscriptions sont à prendre sur place le matin même auprès de la Police Municipale qui indiquera les emplacements disponibles. Prévoir une pièce d'identité.



Pendant toute la durée de ce long week-end de l’Ascension, une exposition de peintures et de photos se tiendra dans les locaux de la salle Pierre Montécot avec la participation du CORA, l'Association des Peintres Indépendants du Nord-Cotentin, les Peintres du Foyer Jacques Prévert, et la Section Photo du Patronage Laïque d'Octeville, ainsi qu’une fête foraine Place des justes.



Bonus AUDIO / Retour sur cette vieille tradition bien cherbourgeoise avec Ghislaine Godin, maire adjointe en charge des fêtes populaires à Cherbourg.