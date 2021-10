Création en hommage à Broadway

Créée en 1998 par François Mauduit, la compagnie du même nom promeut la création chorégraphique et rend accessible au plus grand nombre la danse et ses codes.



Les comédies musicales à l'honneur

Nourris par l'éclectisme des artistes qui la composent, cette compagnie, devenue aujourd'hui permanente, offre au public toujours plus nombreux, une nouvelle réalisation en coproduction avec la Saison Musicale d'Hérouville. La création “I got rythm” est située entre jazz et classique, mambo et ballet et rend hommage aux comédies musicales des années Broadway. De “West Side Story” à “Chicago” en passant par “Cabaret”, les grands thèmes de la comédie musicale seront abordés. Rendez-vous samedi 3 avril à 20h30 à la Comédie de Caen, Théâtre d'Hérouville, situé square du théâtre, à Hérouville Saint-Clair. Tarif : 15 à 19€. Informations, tél. 02 50 50 98 51. Réservations, tél. 02 31 46 27 29.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire