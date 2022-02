Le reggae s’ouvre au classique

Qui est Khalifa ?

“Khalifa, c’est mon prénom et mon nom de scène. J’évolue principalement dans le milieu du reggae avec une écriture en français mais aussi en anglais. J’aborde des thèmes sociaux, politiques. Je m’inspire de mon quotidien. J’essaie d’en parler de manière plus jolie.”

Le vendredi 4 décembre, vous présenterez “Riddim symphonie” au théâtre d’Hérouville. A quoi doit s’attendre le public ?

“Riddim symphonie, c’est la rencontre d’un orchestre classique de vingt musiciens et d’un groupe électrique. J’ai invité pour l’occasion “Positive Radical Sound”, groupe de la région avec lequel j’évolue depuis douze ans, et l’orchestre d’Hérouville. La singularité de ce projet, c’est de travailler sur une orchestration autour de mon premier album solo, sorti en septembre 2008 et intitulé Khalifa.”

Y aura t’il d’autres dates de concert ?

“Je l’espère. Etant donné l’énergie que cela a nécessité, il serait dommage de ne le proposer qu’une seule fois. Par ailleurs, je reviens de Jamaique où j’ai travaillé sur mon prochain album avec mon label et je prépare une prochaine tournée.”

"Riddim symphonie", à 20h30 au Théâtre d'Hérouville, prix des places : de 8 à 12 euros. Renseignements Tél. : 02 31 46 27 29.





