Concert Sax Machine, le saxo se désaxe !

Les Désaxés sont quatre musiciens à l'inspiration sans bornes. Maniant à merveille leurs saxophones, ils ont fait de l'audace leur marque de fabrique.



Véritables jongleurs musicaux

Dans leur spectacle, ils transmettent un plaisir contagieux, celui de jongler avec les notes. Ils interprètent des musiques qu'ils ont chinées ça et là à travers le monde en les parodiant et en leur offrant une seconde jeunesse. Avec eux, la musique devient vecteur de rire car ces quatre musiciens virtuoses exercent également leurs talents de comédiens, danseurs clowns et bruiteurs pour mieux baigner le public dans un bain de jouvence musical. De Debussy à Bach en passant par Ravel, aucun compositeur n'échappe à leur talent de magiciens. Tél. 02 50 50 98 51



