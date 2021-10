Commerce : les vitrines de Rouen lancent un chéquier de réduction

L'opération a été baptisée "Offres impressionnantes", un clin à la seconde édition de Normandie Impressionniste. Il faut dire que le chéquier de réduction mis en place par l'association de commerçants des Vitrines de Rouen n'est pas étranger à l'événement culturel puisque l'opération se déroule sur toute la durée de Normandie Impressionniste.

Des offres sur 5 mois

Le chéquier, tiré à 100.000 exemplaires regroupe 43 offres, proposées par une quarantaine de commerçants rouennais, dans les différents quartiers de la ville. "Ces chéquiers seront remis aux clients dans la boutique du Musée des Beaux-Arts, à l'Office de Tourisme. Une application smartphone permet également d'avoir accès aux bons de réductions", détaille Mathieu de Montchalin, président de l'Acar.

C'est la première fois que l'association lance un chéquier. "Pour nous c'est un test. Par ailleurs c'est quelque chose que l'on peut renouveler en modifiant les thématiques, en ciblant un quartier ou pour de grands événements." Les commerçants membres de l'association avaient fait la demande d'une opération de ce genre. "Nous avions constaté lors de la première édition de Normandie Impressionniste que les visiteurs passaient leur journée à Rouen. Ils visitent l'expo pendant deux heures et profite ensuite de la ville pour déjeuner et faire des achats." Le chéquier est donc né de cette constation. Les commerçants n'ont pas été difficile à convaincre. Reste à voir maintenant quels seront les retours. "Cela va peut-être plus ou moins bien fonctionner selon les commerces. C'est un test, nous nous adapterons."