Emmaüs : 40 ans de solidarité caennaise à Tailleville

Chaque jour, six salariés ainsi que de nombreux bénévoles et communautaires y œuvrent à la réception des dons, à leur tri et à leur mise en vente.

"Il y a plus de dons qu'auparavant, mais ils sont de moindre valeur, relève Nathalie Le Pesqueur, l'une des trois co-responsables du lieu. Il y a encore aujourd'hui trois semaines de délai pour que nous venions enlever un bien, quand le donateur ne peut l'apporter lui-même..."

La récup', c'est tendance !

La clientèle, elle, ne manque pas : en 2012, 87 500 acheteurs ont déambulé dans les allées du grand dépôt-vente, un chiffre en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente, et le double de la succursale de Caen (43 500 clients). "Beaucoup achètent de vieilles pièces chez nous pour les transformer en objets design. C'est très tendance !" Bientôt, une étude devrait déterminer d'où viennent les clients, et ce qui les intéresse. "Nous devons toujours consolider notre image et notre activité, continue Nathalie Le Pesqueur. D'autant que la concurrence est rude... Nous avons donc refait notre site Internet, et avons pourvu notre entrée d'un nouveau parking goudronné."

"Ils m'ont sauvé la vie"

Mais la raison d'être d'Emmaüs, c'est l'aide aux personnes démunies. On compte à Tailleville 43 "compagnons" nourris, logés et blanchis par la communauté. En échange, chacun prend part, selon ses compétences, aux activités et à la vie de la communauté : tri et vente des objets, mais aussi intendance, entretien d'espaces verts, ménage... La plupart disposent d'un logement à l'intérieur même du château. "Nous apportons tout le soutien que nous pouvons à nos communautaires : qu'ils aient besoin de soins ou d'un accompagnement individuel..." Jean-Claude, 69 ans, fait partie des plus anciens "gars" de Tailleville.

Voilà 25 années qu'Emmaüs "[lui] a sauvé la vie", et qu'il y "bricole, démonte et remonte" des objets. Bien assez de temps pour tisser des liens avec des clients, dont certains, qu'il connaît bien, l'invitent parfois à dîner chez eux.

