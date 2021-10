Monaco-Caen : "On n'y va pour gagner" selon Sorbon

Les Caennais doivent s'imposer pour revenir sur le troisième Guingamp, deux points devant au classement. A noter pour ce match, l'absence préjudiciable du meilleur buteur caennais cette saison, Mathieu Duhamel (13 buts). Touché à la cuisse, il reste au repos ce week-end.

Pour le capitaine, Jérémy Sorbon, les Rouge et Bleu doivent se concentrer sur leur match et ne pas regarder ce que font les autres concurrents directs dans la course à la montée en Ligue 1.