Garande après Monaco : "Mon équipe a démontré son potentiel"

Depuis le début de la saison, Patrice Garande sait qu'il peut compter sur un groupe homogène capable de battre n'importe quelle formation de Ligue 2, mais aussi capable de passer totalement au travers de certaines rencontres.

"Après la difficulté pour nous et pour ce groupe qui n'a pas assez d'expérience à mon goût, c'est d'être régulier et de remettre ça tous les week-ends", soulignait-il à la sortie des vestiaires mardi soir. La claque reçue à Dijon (défaite 1-0) est encore dans toutes les mémoires. "Il faut se servir de ce match là et j'espère qu'ils vont prendre conscience de leur potentiel."



"J'ai tout aimé dans ce match, l'état d'esprit, l'intelligence, l'investissement des joueur, l'esprit de solidarité qu'il y a eu parce que pour battre Monaco, il fallait ça", a-t-indiqué. Retrouvez sa réaction dans l'extrait sonore ci-après.

