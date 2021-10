Caen-Monaco : Malherbe n'a plus de joker

"On n'a plus de joker", lâchait le défenseur Grégory Leca après la dernière contre-performance en date, samedi 27 avril, contre Dijon (2-2). A la mi-temps, tous les voyants étaient pourtant au vert pour les Rouge et Bleu. Caen menait 1-0 et Dijon venait de se faire expulser un joueur. Après une première égalisation bourguignone (1-1, 64e), les Malherbistes reprenaient la main grâce à une tête géniale de Mathieu Duhamel (2-1, 66e). Mais à deux minutes du coup de sifflet final, Koro Koné renvoyait les locaux à leurs études en égalisant à nouveau (2-2, 88e).

Réitérer le match aller

A quatre journées du clap de fin, Malherbe n'est qu'à deux points du podium. Les hommes de Patrice Garande devront hausser leur niveau de jeu à Monaco ce samedi 4 mai, pour espérer réitérer la performance du match aller (3-0). De leur côté, les joueurs du Rocher sont en forme, tant en termes de résultats que de qualité de jeu. Claudio Ranieri a réussi à faire de l'ASM une machine de guerre, ce qui n'a rien d'un exploit au vu des moyens dont il dispose et de l'effectif qui s'y rattache. Monaco, présidé par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlec, n'a plus perdu depuis son déplacement à Caen le 11 décembre.