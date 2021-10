Ce Rouennais a toujours eu la tête dans les nuages

Dans l’appartement de Jean-Pierre Marie, les tableaux et ouvrages sur l’aviation rappellent au visiteur la passion du propriétaire pour les engins volants. Depuis sa prime enfance et les combats aériens auxquels il assista durant la Seconde guerre mondiale, Jean-Pierre Marie n’a jamais cessé de se passionner pour les avions : “J’avais 4 ans quand j’ai assisté aux bombardements”, raconte t-il. “Après ça, mon avenir était tracé, je serais aviateur, et à 18 ans, j’intégrais l’Armée de l’Air”.

Revenu à la vie civile, il n’en reste pas moins fasciné par cet univers, et adhère au Réseau du Sport de l’Air : “J’ai commencé par construire un avion très connu, le Jodel 112, puis un petit monoplace”, se remémore t-il. “Un jour, mon fils m’a reproché de ne jamais l’emmener voler. Je me suis dit alors que je devait pouvoir faire un ULM”. Il entreprend de fabriquer une machine pouvant fonctionner avec un moteur de Volkswagen, dont il imagine et dessine les plans. Baptisé Médoc, ce premier de la série des JPM attise la curiosité d’amateurs qui le sollicitent. Depuis, on en recense une quinzaine d’exemplaires, fabriqués un peu partout en Europe et même au Brésil.

Le Truc-à-Nous

Par la suite, plusieurs modèles d’ULM dessinés par Jean-Pierre Marie ont vu le jour. Aujourd’hui, il sait qu’il peut compter sur sa descendance pour reprendre le flambeau. Avec son fils Didier, également pilote, il s’attelle à la construction d’un ULM inspiré du Tucano, un avion militaire brésilien, et dont il ne reste plus qu’à trouver le nom. Mais Jean-Pierre Marie, qui ne manque pas d’humour, a déjà une idée : “Nous l’appellerons le Truc-à-Nous” !

Pratique. Informations sur jpm.lamaiziere.net