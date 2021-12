"La voix peut traverser les murs des prisons rouennaises"

Elle, c'est Nathalie Beauval, une jeune diplômée du conservatoire de Rouen et enseignante en chant lyrique, loin des clichés du genre. La jeune femme est pulpeuse, son langage est aussi fleuri que ses vêtements, sa voix très douce annonce une belle sensibilité et lorsqu'elle chante, tout vibre au son de ses cordes vocales si musicales.

La rue est à nous

En 2009, pour venir à bout de son trac, elle commence à chanter en extérieur. "Cela m'a permis de gagner en simplicité et de toucher un plus large public, y compris des gens qui n'auraient pas fait la démarche de venir écouter un concert en salle", raconte-t-elle. Malgré un parcours classique, la jeune femme est une chanteuse atypique soucieuse de conjuguer le chant lyrique au futur, dévoilant un vrai intérêt pour la modernité et la création contemporaine.

En mars dernier, on la découvrait accompagnant Lady Arlette, la rockeuse déjantée rouennaise sur son dernier album, avant de la retrouver compositrice lors du dernier Printemps de Rouen. Soliste pour le chœur de l'agglomération de Rouen pour la messe en ut de Mozart, elle multiplie les concerts classiques en parallèle, collaborant régulièrement avec le conservatoire de Rouen.

La véritable préoccupation de Nathalie, c'est l'humain. A Rouen, "ville à échelle humaine", le chant et l'art dramatique dans lesquels elle se perfectionne aujourd'hui sont autant de mode de communication et de moyens de rassemblement. "La voix est l'instrument le plus libre, confie-t-elle. Elle peut traverser les murs des prisons".