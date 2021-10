Les artistes Warner sur Dailymotion

Warner Music Group et Dailymotion ont signé un accord pour la diffusion de vidéos d'artistes de la major du disque sur le site de partage de vidéo en ligne en Europe, aux Etats-Unis et en Afrique du Nord, selon un communiqué mercredi. Le catalogue de Warner, qui comprend des milliers de clips musicaux, d'interviews d'artistes ou de concerts, sera accessible sur demande pour les utilisateurs de Dailymotion. La mise en ligne des premières vidéos aura lieu dans un mois. Sur le plan financier, hors Etats-Unis, Warner et Dailymotion collaboreront pour la vente des espaces publicitaires et les offres de sponsoring au sein des flux vidéo. Aux Etats-Unis, Warner sera la seule responsable de ces commercialisations. Warner disposera également d'espaces dédiés à ses artistes sur Dailymotion afin de leur offrir des opportunités supplémentaires de promotion. Le mois dernier Dailymotion avait annoncé la signature d'un accord similaire avec une autre major du disque, EMI.