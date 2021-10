Municipales 2014 : Le Brethon déclare sa candidature pour Caen

Dans un communiqué du mercredi 17 avril, Brigitte Le Brethon indique que "l'échec pour les élections en 2014 ne peut s'envisager." Elle assure qu'elle présentera sa candidature à Caen aux prochaines élections municipales de 2014.

"Collectivement nous devons les remporter pour l'avenir de Caen et pour redresser la situation dégradée par la municipalité actuelle. C'est pourquoi je suis candidate pour porter un projet dynamique pour Caen à la véritable échelle d'une capitale régionale. Il me faudra unir tous les talents, l'expérience et les compétences qui s'expriment naturellement à la veille d'une échéance capitale pour Caen."

Ce communiqué intervient 48 heures seulement après la tenue d'un point presse organisé par des représentants de l'opposition caennaise (UMP, MoDem, Nouveau Centre) sur le sujet du tramway, dans la caitale bas-normande. Brigitte Le Brethon était restée à l'écart de cette initiative.