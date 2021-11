14118. La famille s'invite dans le débat à Caen

Joël Bruneau et les portes paroles de Philippe Duron, Sonia de la Provôté et Philippe Chapron se sont succédés pour répondre aux questions de l'association. Quel cadre de vie pour (re)donner envie aux familles l'envie de venir en ville ? Quelles mesures pour améliorer la qualité de l'enseignement de l'école ? A ce sujet, les candidats devaient notamment exprimer leur point de vue sur la primauté des parents dans l'éducation de leurs enfants. La rencontre s'est terminée sur les valeurs de la famille et son rôle pour la citédans le tissage du lien social.