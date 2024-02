Millénaire de Caen. Candidatures ouvertes pour la Millenial Academy

Vous êtes un jeune artiste, peu importe le domaine ? Vous voilà bien tombé ! Caen lance un appel à candidature dans le cadre d'un des "projets emblématiques" du millénaire de la ville, la Millénial Academy. "Durant plusieurs mois, un programme de résidences artistiques sera proposé à 15 artistes de tous horizons", précise la municipalité.

Une attention particulière sera portée aux candidatures des jeunes nés entre 1994 et 2004, porteurs de projets dans les domaines de l'art et de la création. Un suivi sera mis en place avec dix opérateurs artistiques et culturels de la ville, avec au programme session de travail, workshop de recherche animés, ou séminaires. Manifestez-vous avant le 10 avril !