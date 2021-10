Riechers et Brasseur s'imposent sur la Normandy Channel Race

La Normandy Channel Race 2013 est déjà terminée ! Les navigateurs partis dimanche 14 avril d'Hermanville, au nord de Caen, devaient revenir ce samedi ou dimanche, mais le parcours ayant été raccourci à cause des conditions météo, les vainqueurs sont arrivés dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril.

Le duo Jörg Riechers et Pierre Brasseur, à bord du Class 40 "Mare", est arrivé en vainqueur, peu avant 1h. Ils ont devancé de 56 minutes et 20 secondes les Normands du voilier "Made in Normandie" skippé par le Granvillais Nicolas Jossier et le Cherbourgeois Alexandre Toulorge.

"C'est génial de gagner la Normandy Channel après trois participations et spécialement après avoir démâté juste avant la course", indiquait Jörg Riechers à l'arrivée. "C'est vraiment une épreuve dure et technique. La navigation en mer celtique a été chaotique. Nous n'avons jamais rien lâché. Malgré un passage difficile de Barfleur à l'aller, nous sommes revenus au fur et à mesure grâce à notre vitesse et notre détermination".