Pop The Fish signe un clip déjanté

Le tournage de votre clip était prévu et pensé en amont ?

"Je n’avais rien prévu du tout, c’est le réalisateur, Xavier Anthonioz, qui m’a appelé la veille pour me dire 'On tourne demain le clip de ta chanson Sun'. On a donc tourné en plein carnaval, j’étais attaché par une corde à la taille du réalisateur. Lui marchait à reculons et une bénévole tentait d’évacuer les gens qui nous fonçaient dessus ! Le lendemain, après 3h de montage, on projetait le film dans l’Amphi Daure."

Quelles ont été les réactions du public ?

"Très bonnes, les gens ont beaucoup ri et ont été émus par le bisou de la fin ! Moi, j’ai halluciné en découvrant tout ce qui se passait derrière moi pendant que je chantais en essayant de garder mon sérieux."

Ce titre est extrait de votre prochain album ?

"Oui, le 20 juin j’organise une soirée au Cargö pour la sortie de mon album "Petit Tonnerre Mécanique". Je serai entouré de Goodbye Horses, MmMmM et du DJ Mister Piew."