Au tribunal de Rouen : méprise et coups de bouteille

Il a été reconnu coupable de violences commises le 18 novembre 2012 à Morgny-la-Pommeraye.

Victime et prévenu sont voisins et s'entendaient plutôt bien. Le soir des faits, le second avait été invité par le premier. L'alcool coula à flots tout au long de la soirée. Jusqu'au "dérapage".

Imagination ?

A un moment donné, l'hôte crut voir l'invité poser la main sur la cuisse de sa compagne. Il le lui fit remarquer mais les choses s'envenimèrent. Le voisin anglais se serait alors emporté verbalement et emparé d'une bouteille d'alcool vide pour assommer son voisin. Ce dernier a affirmé par la suite "avoir été saisi par le poignet et poussé au sol". Résultat : six points de suture.

Ivre, le prévenu l'était mais "moins que les autres", a-t-il précisé au tribunal. "Je m'apprêtais à partir. J'avais dans une main une bouteille vide, dans l'autre une pleine, car je voulais transvaser une partie du pastis", a-t-il ajouté. "J'ai vu (mon voisin) venir vers moi de façon agressive. Je lui ai dit d'arrêter. Il a essayé de me frapper. Je lui ai saisi une main et l'ai retournée. La bouteille ? Elle s'est cassée quand je l'ai poussée sur la table".