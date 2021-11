Tribunal de Rouen : ils s’en étaient pris à leur beau-père

La situation familiale était tendue, voire explosive. Il y a quelques années, l’épouse, mère de deux garçons nés d’une précédente union, s’était remariée. Mais les dissensions étaient de plus en plus fréquentes entre ses fils et son nouveau conjoint, obligeant celui-ci à quitter de temps à autre le domicile. Jusqu’au jour où le couple décida de divorcer.

Le 29 janvier dernier, après dix jours d’absence, le beau-père revint à la maison. Le soir venu, il entreprit de descendre un matelas conjugal pour dormir au rez-de-chaussée, cassant un pot en passant. Une fois installé il se mit à lire. Quand, il releva la tête, les fils se tenaient sur le pas de la porte. Le plus jeune avait un petit extincteur tandis que l’aîné portait une sorte de pistolet à billes. L’un et l’autre se servirent de leurs armes. La victime fut transportée au CHU de Rouen.

Dernièrement, la famille se retrouva devant le tribunal correctionnel de Rouen. Le beau-père a expliqué avoir été gazé. L’aîné lui aurait tiré dessus. Il en veut pour preuve la bille de plomb que le médecin lui a ôtée du cou ainsi que les traces d’impact. Les prévenus ont légitimé leurs actes en indiquant avoir été eux-mêmes victime de violences !

L’aîné a été condamné à 500 €, son frère a écopé de 6 mois de prison avec sursis.