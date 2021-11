Rencontre entre personnes ivres...

Il les apostropha. Elles lui répondirent sur un ton vexant. Piqué au vif, l’homme tenta de leur porter des coups qu’elles réussirent à esquiver. Il parvint cependant à pousser l’une d’elles, qui tomba lourdement.

Tombée toute seule

Les forces de l’ordre, avisées de la rixe, intervinrent. La description précise que leur fit la sœur de la victime permit aux policiers de retrouver le violent quelques rues plus loin en présence d’autres personnes. L’interpellé était énervé. Il reconnut “être ivre après avoir bu cinq verres de vodka”. En revanche, il nia les violences. “C’est elle qui a cherché à me mettre des coups. Elle est tombée toute seule parce qu’elle était ivre”. Plus tard, l’inculpé a finalement avoué avoir donné “une gifle”.

Le 4 juillet dernier, le prévenu a été condamné, en son absence, pour violences à une amende de 800 €. La victime, qui était présente, a confié aux magistrats “avoir peut-être mis un coup en voulant repousser” son agresseur.

L’inculpé devra en outre verser à la partie civile 200 € de dommages et intérêts.