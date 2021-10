Immobilier : Jardin des plantes, le quartier d'excellence de Caen

Après le centre-ville de la capitale régionale, c'est aussi le quartier le plus cher avec celui de l'université et de Saint-Julien. Même si en 2012, le prix du mètre carré pour un appartement ancien a chuté de 12,3% (prix médian : 2 254€ le m2) *. "C'est un quartier toujours très porteur", insiste Sorya Aissa, négociatrice et conseillère immobilière au cabinet Barré Immobilier. "Et quand l'estimation d'un bien est raisonnable, il se vend très vite", poursuit-elle.

Le royaume des grandes et belles maisons

Pour autant, les transactions concernant des maisons du quartier ne sont pas si fréquentes. D'une part parce que les familles installées y restent durablement ; d'autre part, parce que le budget pour être propriétaire dans le quartier est important, à l'instar de cette maison de neuf pièces réparties sur 180 m2, en vente actuellement 472 500€ ou cette autre bâtisse, affichée 630 000€ pour 200 m2 (six chambres) et 500 m2 de jardin, à quelques pas du centre-ville.

Les appartements eux aussi sont très prisés. L'agence Saint-Louis vient par exemple de rentrer un bien de quatre pièces (95 m2), refait à neuf. Prix de vente : 209 000€. Se vendent moins facilement les biens dont les pièces de vie donnent sur les grands axes de circulation, parfois bruyants. "La proximité du périphérique attire autant que parfois elle effraie", note ainsi Sorya Aissa.

* Source : Notaires de France - Perval