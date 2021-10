Bons plans : les mille et un trésors de Normandie

Grâce aux coupons à prendre dans la brochure, les familles disposent de bons plans : tarifs réduits voire gratuité, animations spécifiques, pour divertir leurs enfants tout en découvrant la région. Il y en a pour tous les goûts : parcs de loisirs, de patrimoine, de visites découvertes ou encore cheval ou activités nature.

Au coeur de l’abbaye de Montivilliers, par exemple, les enfants pourront faire la visite en costume d’époque. Par ailleurs, mercredi 17 et 24 avril, leur sera proposée l’animation "Eveil des sens". Lors d’un parcours sensoriel, les enfants apprendront à reconnaître par la vue et l’odorat les plantes médicinales et aromatiques.

Pratique. Retrouvez la brochure dans les offices de tourisme ainsi que sur le site www.lanormandiesedecouvre.com