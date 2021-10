Le gagnant est ... Noïd

C'est le groupe

Noïd

, originaire d'Avranches, qui a conquis le jury au terme de la soirée

à l'Ecran Sonique où se produisaient également The Guest, Lady and Tramps et The Crying Machine.

Le métal, le rock et le hardcore sont les trois plus grosses influences du quartet. Noïd propose une musique alternative,

passant d'un son mélodique parsemé d'ambiances à des riffs lourds accompagnés par une rythmique soutenue et des textes alternant français et anglais.