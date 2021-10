Nolwenn Leroy dans l'Ouest

La chanteuse Nolwenn Leroy poursuit sa tournée à la suite du suucès de la sortie de son dernier album "Bretonne". Festivals, festivités locales bretonnes... sa grande boucle est atypique. Nolwenn Leroy vient d'ajouter deux dates... bretonnes à sa tournée : elle sera au Zénith de Nantes le 1er décembre et le 22 octobre au Liberté de Rennes. Son album ne quitte plus les meilleurs ventes depuis plusieurs mois.Les fans sont aux anges et se multiplient... comme des petits pains ! Si vous avez manqué (grave erreur) le "Taratata" spéciale musique celtique avec la présence de Nolwenn, regardez (écoutez surtout)ce duo avec la belle Andréa Coor de The Coors. Pas mal !

