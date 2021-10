"Dynastie", reine du festival de l'élevage d'Argentan

La race bovine normande a montré lors du concours départemental d'Argentan, toutes les qualités liées à sa mixité : 104 vaches normandes reproductrices appartenant à 24 élevages se sont affrontées, défilant devant un public venu nombreux, avec des performances de plus en plus impressionnantes : 11 vaches affichaient plus de 10.000 Kg de lait.

Dynastie (notre photo), appartenant au Gaec Piquet situé sur la commune d'Avrilly, a remporté le prix le plus courtisé de ce "départemental". Cette vache, qui s'apprête à fêter ses 5 ans, affiche une lactation à 10.100 kg de lait standard pour un TP de 36,9 et une durée de 293 jours. Une superbe mamelle et une morphologie hors du commun, ont fini de convaincre les 2 juges du concours.

Un bon millésime

Cette année 2013 aura été un excellent millésime. Beaucoup de jeunes ont participé pour la 1ere, la 2e ou la 3e fois. Selon les organisateurs "cela est réconfortant pour la pérennité de cette manifestation".

Le concours viande traditionnelle a également progressé et certains sujets ont trouvé une finalité commerciale auprès d'acheteurs locaux, d'où l'intérêt pour les éleveurs d'amplifier cette manifestation.

Les cobs normands et les percherons, ainsi que les ânes normands ont participé à un défilé dans la ville d'Argentan. Certains d'entre eux se sont ensuite défiés lors d'un concours, notamment les ânes et les percherons.

Producteurs fermiers et "Toques Normandes", par leur prestation, ont suscité la curiosité et l'intérêt des visiteurs. Le festival et l'université populaire du goût ont organisé 3 débats dans le cadre d'un partenariat étroit, sur l'agriculture.