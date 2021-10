Salon forme & bien-être à Caen

Marché en constante expansion, le bien-être est un facteur déterminant du bonheur. Etre bien dans son corps, dans sa tête et dans son environnement est un enjeu grandissant au quotidien. Pour cette troisième édition, le Salon Forme & Bien-Etre revient les 12, 13 et 14 zvril prochains, plus en forme que jamais, vous proposant même un jeu concours pour gagner de nombreux cadeaux.

Une centaine d'exposants, tous professionnels seront là pour vous, répartis selon les six pôles du bien-être :

-Thalasso & matériel bien-être

-Hygiène & beauté

-Developpement personnel & médecines douces

-Alimentation

-Forme & loisirs

-Ecocitoyenneté

Pratique : ouvert de 10h à 19h sur l'esplanade du parc des expositions de Caen sous un chapiteau. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.



Ecoutez, Sylvie Fatou, responsable du salon.